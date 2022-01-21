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Зарплата Артема Соколова в «Крыльях Советов» составит 500 тысяч рублей в месяц

21 января 2022 12:25
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Зарплата 18-летнего Артема Соколова в «Крыльях Советов» составит 500 тысяч рублей в месяц

По информации «РБ Спорт», 22-23 января 18-летний Артем Соколов подпишет контракт с «Крыльями Советов». Месячная зарплата футболиста составит 500 тысяч рублей плюс премиальные. О сроках контракта источник не сообщил.

Также, по нашим данным, «Крылья Советов» подпишут контракт с 19-летним защитником «Олимпа-Долгопрудного» Яном Гудковым, который находится на просмотре в самарском клубе. Месячная зарплата игрока составит 250 тысяч рублей плюс премиальные.

Напомним, оба игрока —воспитанники футбольной школы «Чертаново». Их агентом является Павел Андреев, который работает с большинством нынешних футболистов «Крыльев Советов». Ранее Соколов и Гудков прибыли на сборы команды в Турцию.

В нынешнем сезоне на счету Соколова 12 матчей в РПЛ за «Химки», в которых полузащитник отметился одной голевой передачей.

Гудков провел в составе «Олимпа-Долгопрудного» 22 матча в ФНЛ-1 текущего сезона. Результативных действий защитник на свой счет не записал.

Теги: Крылья Советов

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