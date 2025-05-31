Вячеслав Федорищев: "Два кандидата на пост тренера "Крыльев" в финальной стадии согласования"

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На пост тренера ФК "Крылья Советов" рассматриваются два кандидата. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на встрече с журналистами в пятницу, 30 мая.

"Я знаю двух кандидатов, которые сейчас в финальной стадии согласования с руководством клуба. Уверен, что решение клубом будет принято мудро", - ответил глава региона на вопрос, известна ли ему фамилия нового тренера, пишет Волга-Ньюс.

Он также отметил, что остаются актуальными задачи, поставленные перед клубом в прошлом году: игра, которая позволяет быть в топ-8 команд премьер-лиги; акцент на развитие самарских игроков; повышение посещаемости матчей.

Напомним, 27 мая стало известно, что "Крылья" не продлили контракт с Игорем Осинькиным, возглавлявшим клуб с 2020 года.