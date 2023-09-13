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В самарский клуб переходит полузащитник ЦСКА  Егор Ушаков

13 сентября 2023 19:54
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Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2023/24.

«Крылья Советов» достигли договоренности с ЦСКА о переходе в самарский клуб полузащитника Егора Ушакова. Игрок будет выступать в самарском клубе на правах аренды до конца сезона 2023/24. Наша команда имеет право выкупа на футболиста. Егор будет играть за «Крылья» под 41 номером.

Ушаков начал свою карьере за молодёжную команду московского «Торпедо». В 2020 перешел в молодежку ЦСКА, а в апреле 2022 году дебютировал за основную команду ЦСКА. На его счету 13 матчей за армейцев, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Также Егор вызывался в национальные команды U-18, U-21. Перед сезоном 2023/24 находился на просмотре в «Крыльях» — за который сыграл в товарищеском матче против «Нефтехимика» и забил гол.

– Мы давно следим за Егором и рады, что смогли договориться по его переходу в нашу команду. Это молодой и талантливый игрок. Он доказал еще во время сборов, что ему подходит тот футбол, в который играют «Крылья». Ушаков способен сыграть на любой позиции в атаке – это важный момент. Мы верим в то, что Егор принесет много пользы «Крыльям Советов», – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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