Ветераны "Крыльев Советов" стали победителями финального этапа "Приволжья"

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В Сызрани прошли финальные соревнования "Приволжья" среди ветеранов 40+, участие в котором приняли "Крылья Советов" под руководством мастера спорта СССР, заслуженного ветерана нашего клуба Валерьяна Панфилова.

Также участие в турнире приняли "Саратов", "Волга" из Ульяновской области и "Бузулук".

В полуфинале "Крылья" успешно обыграли "Бузулук" со счетом 3:0, а в решающем матче не оставили ни шанса "Саратову", разгромив соперника 5:0. По итогам турнира два игрока самарцев получили индивидуальные награды: лучшим защитником был признан Алексей Петин, а лучшим полузащитником – Александр Орешников, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"