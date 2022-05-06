Ветераны "Крыльев Советов" провели ретро-матч

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На площадке "Восход", расположенной рядом со стадионом "Солидарность Самара Арена" прошел ретро-матч с участием легендарных футболистов "Крыльев Советов".

Матч между "Командой Тарханова" и "Командой Панфилова" завершился вничью со счетом 3:3. Дублем в составе первой команды отметился Гарник Авалян, еще один мяч на свой счет записал Олег Самсонов, во второй команде голы забивали Рустям Фахрутдинов, Александр Никулин и Динар Шарипов.

"Команда Тарханова": Емельченко, Грибов, Дохоян, Федотов, Капаев, Галкин, Самсонов, Булатов, Харлачев, Авалян, Халилулов.

"Команда Панфилова": Сазонкин, Галиулов, Резанцев, Орешников, Миридонов, Бабанов, Щукин, Шарипов, Валиев, Чеснакас, Фахрутдинов, Никулин.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с заслуженным ветераном клуба Сергеем Марушко, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"