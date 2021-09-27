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Ветераны "Крыльев Советов" и "Зенита" сыграли на "Металлурге"

27 сентября 2021 21:06
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Стороны договорились о визите ветеранов "Крыльев" в Санкт-Петербург для ответной встречи.

На стадионе "Металлург" прошел матч ветеранов "Крыльев Советов" и "Зенита". Игра была посвящена 110-летию самарского футбола, а также 70-летию со дня матча этих команд. Тогда, 70 лет назад, "Крылья Советов" дважды набрали очки в матчах с "Зенитом" (1:0, 1:1) и выдали самый успешный для себя сезон в чемпионатах СССР, заняв четвертое место.

Встреча была организована при содействии Областной федерацией футбола в лице председателя Максима Симонова и ПФК "Крылья Советов" в лице заслуженных ветеранов клуба Валерьяна Панфилова и Сергея Марушко.

Перед началом матча ветераны "Зенита" Алексей Игонин и Евгений Тарасов провели мастер-класс для юных футболистов Академии "Крылья Советов".

За "Крылья" сыграли: Андрей Ермолаев, Александр Иванушкин, Василий Мазур, Андрей Резанцев, Максим Носов, Александр Орешников, Равиль Валиев, Александр Юткин, Сергей Корчагин, Станислав Федотов, Владимир Филиппов, Рустям Фахрутдинов, Олег Гордеев, Азгат Галлиулов, Равиль Аряпов, Геннадий Сарычев, Евгений Гецко, Анатолий Фетисов, Сергей Марушко, Виктор Развеев.

В составе "Зенита" на поле вышли: Аркадий Афанасьев, Юрий Желудков, Владимир Клементьев, Сергей Дмитриев, Александр Захариков, Дмитрий Баранник, Юра Оганнисян, Денис Угаров, Алексей Игонин, Константин Лепехин, Александр Спивак, Андрей Плетнев, Сергей Спиридонов, Юрий Сторчак, Сергей Протасов, Иракли Гегечкори, Александр Канищев, Андрей Мананников, Евгений Тарасов.

Основное время матча завершилось со счетом 3:3. Дублем в составе "Крыльев" отметился Рустям Фахрутдинов, еще один мяч на свой счет записал Олег Гордеев.

Выявлять победителя предстояло в серии послематчевых пенальти, в которых здорово себя проявил голкипер самарцев Михаил Володин. Он отразил три из четырех ударов, таким образом "Крылья Советов" победили по пенальти со счетом 3:1.

После матча обе команды отправились на совместный просмотр встречи 9-го тура Тинькофф РПЛ между "Зенитом" и "Крыльями Советов". Стороны договорились о визите ветеранов "Крыльев" в Санкт-Петербург для ответной встречи, передает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

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