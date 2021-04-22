Ветеран ФК "КС" Валерьян Панфилов: в финале с "Локомотивом" "Крылья Советов" отдадут все силы для победы

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Член совета директоров клуба, мастер спорта СССР Валерьян Панфилов считает: футболисты "Крыльев Советов", победив грозненский "Ахмат" в полуфинале Кубка России, сделали подарок всем жителям 63-го региона. Это будет четвертый кубковый финал в истории главной команды Самарской области. Первые два состоялись еще в прошлом веке, а последний - в мае 2004 года.

Перед матчем ветеран оценивал шансы команды КС как 50 на 50 %.

По его мнению, было понятно, что игра будет очень тяжелой:

- "Крылья" сыграли организованно, было видно, что команда уверена в себе и морально готова к этому матчу. Во втором тайме стало заметно: самарские футболисты физически лучше подготовлены. Конечно, один из факторов победы самарцев - поддержка болельщиков. Я смотрел телетрансляцию и на протяжении всей игры их было слышно. Для команды это всегда важно, это мотивирует, подстегивает. Инициатива организовать чартер для болельщиков оправдала себя не на 100, а на 110 %! "Крылья Советов" своей победой и выходом в финал сделали нам, всем своим поклонникам, всей области, настоящий подарок. Мне после игры столько людей звонили и из Самарской области, и из других регионов - делились эмоциями, поздравляли. Я сам после решающего пенальти почувствовал такие эмоции, такое счастье! Честно скажу, даже мурашки по спине побежали. Спасибо "Крыльям" за эту победу!



Действительно, главная команда Самарской области на "Ахмат Арене" не осталась без поддержки своих самых преданных болельщиков. На секторе стадиона их собралось более 150 человек. Большая часть из них прибыла в Грозный на специальном бесплатном футбольном чартерном рейсе. О нем договорился губернатор Дмитрий Азаров. Благодаря его личному участию вопрос был решен оперативно. Профинансировал выезд болельщиков партнер клуба - банк "Солидарность".



Мастер спорта СССР Валерьян Панфилов надеется, что "Крылья Советов" продолжат победную поступь и будут играть в европейских кубковых турнирах.



- Хочется снова увидеть "Крылья" в еврокубках - победа в Кубке России даст нам такую возможность. Уверен, что в финале с "Локомотивом" "Крылья" отдадут все силы для победы. Да, железнодорожники сейчас на ходу, но перед стартовым свистком счет будет 0:0 и все решится на поле. Если мы покажем свою игру, настрой, самоотдачу, то можем взять Кубок. Как и в полуфинале, большую роль будет играть поддержка трибун. Очень бы хотелось, чтобы было преимущество наших болельщиков. Не сомневаюсь, что очень много людей поедет в Нижний Новгород.



Финальный матч состоится в Нижнем Новгороде 12 мая.