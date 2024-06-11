Футбольных фестивалей для девочек "Мы в игре" в ближайшие выходные приедет в Самарскую область

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Российский футбольный союз в течение лета проводит серию футбольных фестивалей для девочек "Мы в игре". В ближайшие выходные фестиваль приедет в Самарскую область!



14 июня, Самара, поле Академии "Крыльев Советов" (ул. Строителей, 1)

15 июня, Тольятти, поле ФК "Акрон" (Маршала Жукова, 15а)



Стать участниками фестиваля могут девочки от 7 до 12 лет вне зависимости от спортивной подготовки. Для начинающих футболисток пройдут мастер-классы и знакомство с игрой, для тех, кто уже тренируется, будут организованы товарищеские турниры. Регистрация участников и подробности по ссылке: mivigre.rfs.ru.

Фото: freepik.com