Я нашел ошибку
Главные новости:
Арбуз нормализует пищеварение, позитивно влияет на работу ЖКТ.
Врач рассказала в чем польза и вред арбуза, как его правильно выбирать
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
11 августа в Самарской области местами кратковременный дождь, гроза, до +25°С.
Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому для вашего удобства просим приезжать на стадион заранее. 
Важная информация о матче "Крылья Советов" – "Факел"
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
В ходе общения представители ветеранских объединений озвучили целый ряд предложений, вопросов и проблем, которые их беспокоят.
Вячеслав Федорищев встретился с ветеранскими организациями Самарской области
8 августа в Самаре по неосторожности курильщика загорелись домашние вещи в квартире. Жилье серьезно пострадало.
МЧС СО: неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров
Эксперты федерального медицинского центра  посетили специализированные  учреждения региона  и проанализировали работу  и перспективы развития кардиохирургической  службы. 
Специалисты НМИЦ высоко оценили развитие и перспективы  кардиохирургической службы региона
Более 300 спортсменов из 23 государств Европы, Азии, Африки и Южной Америки оспаривали звание сильнейших.
Два спортсмена региона стали чемпионами мира по рукопашному бою
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев наградил специалистов и ветеранов строительной отрасли
В День физкультурника на набережной Волги в Самаре пройдет финал проекта «ГТО и Я – одна семья!»
В Самаре пройдет пешеходная экскурсия «Куйбышев – дипломатическая столица»
Весь список
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

Важная информация о матче "Крылья Советов" – "Факел"

10 августа 2024 17:35
79
Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому для вашего удобства просим приезжать на стадион заранее. 

Уважаемые болельщики! Матч с "Факелом" важен для нашей команды. Мы ждем вас на стадионе, поэтому подготовили для вас полезную информацию перед игрой, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому для вашего удобства просим приезжать на стадион заранее. 

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 16:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 14:30 – 19:30.

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. Подробнее здесь.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры. Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 16:30.

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона.

Добраться на стадион возможно:

- трамваи маршрута №11 в выходной день, традиционно проследуют к стадиону "Солидарность Самара Арена";

- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи № 22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;

- до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5.

- чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ "Апельсин" до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов;

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- низкопольный трамваи №22 будут ждать зрителей на конечной остановке "Солидарность Самара Арена";

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке "Улица Алма-Атинская";

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке "Улица Дальняя".

Теги: Крылья Советов Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
4 тур. 19 сентября, четверг - «Спартак» – «Крылья Советов»..
09 августа 2024, 19:00
Расписание матчей второго круга Fonbet Кубка России
4 тур. 19 сентября, четверг - «Спартак» – «Крылья Советов».. Футбол в Самаре
457
8 тур. 13 сентября, Пт, 21:15 «Рубин» – «Крылья Советов».
09 августа 2024, 17:45
Стал известен точный календарь матчей Мир РПЛ до 14 тура
8 тур. 13 сентября, Пт, 21:15 «Рубин» – «Крылья Советов». Футбол в Самаре
415
Начало матча в 18:30.
08 августа 2024, 15:35
11 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу общественного транспорта
Начало матча в 18:30. Общество
434
В центре внимания
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
276
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
10 августа 2024  12:09
По решению Вячеслава Федорищева в Самарской области появится балетная школа
292
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
10 августа 2024  11:49
Вячеслав Федорищев обратился к самарцем по случаю Дня физкультурника
251
Во время проведении спортивного мероприятия.
9 августа 2024  19:18
В День физкультурника в Самаре ограничат движение транспорта
579
Глава региона отметил профессиональную работу специалистов компании «Газпром», которая позволила оперативно начать подачу газа в дома жителей деревни.
9 августа 2024  18:41
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию новых газовых сетей в Висловке
1231
Весь список