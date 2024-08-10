Важная информация о матче "Крылья Советов" – "Факел"

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Уважаемые болельщики! Матч с "Факелом" важен для нашей команды. Мы ждем вас на стадионе, поэтому подготовили для вас полезную информацию перед игрой, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Всех болельщиков ждет насыщенная развлекательная программа, поэтому для вашего удобства просим приезжать на стадион заранее.

Запуск зрителей начнется за 2 часа до игры – 16:30.

Оформить карту болельщика можно на стадионе в день матча.

График работы МФЦ, 3 гейт: 14:30 – 19:30.

Также в день матча можно оформить Карту Болельщика и получить билет на матч. Подробнее здесь.

Билеты на эту игру можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, а также в клубных магазинах на стадионе "Металлург", в ТЦ "Вертикаль" и на стадионе в день игры. Кассы расположены около 2 и 3 гейтов и открыты с 16:30.

Для всех болельщиков будут доступны парковки у стадиона.

Добраться на стадион возможно:

- трамваи маршрута №11 в выходной день, традиционно проследуют к стадиону "Солидарность Самара Арена";

- из-за ремонта трамвайной линии на Ново-Садовой трамваи № 22, №24, №24к, №25 следуют от Барбошиной поляны;

- до Ново-Вокзальной можно добраться на трамвайном маршруте №5.

- чтобы доехать до Барбошиной поляны, можно воспользоваться бесплатными автобусами, которые следуют от ТЦ "Апельсин" до ул. Ташкенской с соблюдением всех остановочных пунктов;

По окончании матча будет ждать дополнительный общественный транспорт:

- низкопольный трамваи №22 будут ждать зрителей на конечной остановке "Солидарность Самара Арена";

- автобусы №1, №67, №34 и №41, следующие по направлению проспекта Кирова, будут на остановке "Улица Алма-Атинская";

- автобусы №1 и №67 до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи будут на остановке "Улица Дальняя".