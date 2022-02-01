Валерий Карпин интересовался несколькими игроками "Крыльев Советов"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин в интервью клубной пресс-службе рассказал о старте второго турецкого сбора, новичках команды и разговоре с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

– "Крылья" провели первую игру на втором сборе, сыграли вничью 0:0. Довольны ли вы той работой, которую выполнили футболисты?

– Если говорить только про игру, то ситуация с ней получилась не очень простая. Мы еще не пытались играть основным составом, наигрывание связей начнется к концу этого сбора – начале следующего. Здесь нам надо было просмотреть молодых, мы дали выдохнуть некоторым футболистам. Те, кто не очень хорошо себя чувствовал, пропустили это игру. Кто-то еще не доехал в силу разных причин после небольшого перерыва. Состав был очень экспериментальный. Мы просмотрели молодых футболистов, которые тренируются на этом сборе с нами. Локальные задачи решали, свою информацию мы получили.

– Еще по контрольным матчем. У нас впереди еще несколько игр – с "Нижним Новгородом" планируется провести 120 минут и матчи с "Астаной".

– Можно сказать, что у нас будет два матча. Одна будет 120 минут с нижегородцами. Примерно также мы договорились с "Астаной". Такой формат связан с тем, что нам нужно больше игрового времени. Сейчас ребята играли примерно по тайму, в тех играх мы от 60 минут будем иметь все. И больше. Это большая нагрузка, к ней мы будем лучше готовы. Соперники будут такого уровня, к которому нам надо готовиться.

– Новичок "Крыльев" Фернандо Костанца уже принял участие в игре. Также тайм провел Иван Игнатьев, который находится в расположении клуба. Что можно сказать по этим игрокам?

– Совсем разные истории у каждого из них. Очень удачный сезон у Костанцы, нам было непросто сделать те действия, чтобы он попал к нам. То, как он попал к нам, лучше спросить у Сергея Корниленко, потому что это было непросто. Но это молодой и быстрый футболист, он хочет играть и прогрессировать. Он был готов поменять "Шериф", который играет в Лиге Европы, на клуб РПЛ. Для того, чтобы прогрессировать и ставить какие-то цели. Он приехал не готовым, не провел ни одной тренировки вместе с командой за 1,5 месяца. Он набирает форму. По тренировкам виден его высокий потенциал. Что касается Ивана Игнатьева, то ситуация другая. Это футболист, который был одним из самых многообещающих в своем поколении. Очень удачный возраст в "Краснодаре" 1999 года. Он был лидером был футболистом, на которого все смотрели. Но после перехода в "Рубин" он ушел немного с радаров, мы его потеряли. Он мало играл, в этот момент не имел игровой практики. У нас появилась возможность дать ему перезагрузиться. По стилю, по своей манере игры мы думаем, что он может нам подойти. То, с каким энтузиазмом он начал тренироваться, с какими глазами он это делает, мы очень верим, что мы сможем найти друг друга. Он свой клуб, а мы – нападающего. Сейчас ему надо восстановить кондиции, он не играл. Все в руках Вани. Если будет такое же отношение, как и сейчас, то придет хорошая игра и голы.

– С "Крыльями" на первом сборе тренировались молодые футболисты, сейчас они тоже есть. Что можно о них сказать?

– Получилась такая возможность дотянуться до некоторых футболистов, которых можно привлечь. Это футболисты "Чертаново", но там сейчас непростые времена. Фактически это академия была, которая входила в топ-7. Сейчас она в стадии перезагрузки. В этот момент несколько футболистов появилось, которых можно было нам взять в "Крылья Советов". В России все футболисты уровня юношеских сборных, обычно попадают в столичные клубы или в "Краснодар" и "Зенит". Мы понимаем, что это не для стартового состава, а на перспективу. Но мы должны думать о будущем. Сейчас нам надо правильно оценить возможности этих ребят, составить план, который поможет им прогрессировать. Исходя из этого мы будем решать, кто останется в клубе, кто будет прогрессировать через арендные соглашения. Это перспективные ребята. Все прошедшие через сборные. Мы должны с кем-то угадать для основного состава из этих ребят. Я уверен, что кто-то из них точно выстрелит.

– Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч с "Академией Пандев". Удалось ли поговорить? Если да, то о чем?

– То, что для него не самая информативная игра, как и для нас – это факт. Но после матча мы пообщались, я считаю, что формат общения был правильный. Он интересовался несколькими футболистами, на которых он для сборной в том числе посматривает. Получил от меня еще информацию, он был не один, он был с Николаем Писаревым. Это была неплохая беседа. Я думаю, что все, что надо, Валерий Георгиевич получил от меня. Но а мне было приятно понять, что нужно для прогресса нашим ребятам, как он смотрит на возможность их привлечения в ближайшем будущем. Хотя мы понимаем, что у него все игры сейчас финальные. Что был матч с Хорватией, когда он вызывал Сергеева, а в расширенном списке был Ежов. Сейчас у него супер-финальные матчи, надеюсь, что дальше Чехия или Швеция. Надеюсь, что матчи будут удачные. Будет ли он вызывать наших ребят или сделает ставку на более опытных игроков. Он об этом не говорил, но я понимаю его озабоченность.

Фото: ФК "КС"