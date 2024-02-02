В женских «Крыльях Советов» произошли изменения в руководстве и тренерском штабе

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Председателем Попечительского совета назначен член Совета Директоров «Крыльев», председатель Самарской областной федерации футбола Максим Симонов.

На пост генерального директора был назначен опытный экс-футболист и бывший генеральный директор «СКА-Хабаровск» – Алексей Кандалинцев.

В тренерском штабе также произошли изменения. Новым главным тренером команды стал Василий Маруняк, ранее возглавлявший женскую команду «Чертаново».

– Женский футбольный клуб – это стопроцентная «дочка» «Крыльев», входящая в систему клуба. Но тем не менее, это отдельное юрлицо, со своим руководством. Мы ставим амбициозные спортивные цели на этот сезон и будем работать над их реализацией. Надеюсь, нам удастся порадовать болельщиков хорошим результатом, – отметил Максим Симонов.

Фото: сайт ФК