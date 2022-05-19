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В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением футбольного матча на стадионе «Металлург»

19 мая 2022 21:27
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С 14:00 до 22:00 21 мая.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением футбольного матча между командами «Крылья Советов» и «Локомотив» на стадионе «Металлург» на территории городского округа Самара с 14:00 до 22:00 21 мая 2022 года будет ограничено движение транспорта на следующих участках:

- по улице Ставропольской от улицы Пугачевской до улицы Алма-Атинской;

- по улице Енисейской от улицы Елизарова до улицы Алма-Атинской;

- по улице Строителей на участке от физкультурно-спортивного центра «Нептун» до проспекта Металлургов;

- по улице Путейской от улицы Енисейской до проспекта Металлургов;

- по улице Республиканской от улицы Путейской до улицы Строителей.

Данная ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны), общественный транспорт и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

Подробнее с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

 

Фото:   администрация Самары

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