В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч

Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным портала Axios, Госдепартамент призовет ввести ограничения против нескольких российских судов.
СМИ: администрация Джо Байдена откажется от санкций в отношении оператора "Северного потока - 2"
Наш клуб набрал максимальное количество баллов по категориям, в которых определяется победитель.
"Крылья Советов" получили приз Fair Play по итогам сезона ОЛИМП-ФНЛ 2020/21
В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
Владимир Колчин обратил внимание на необходимость кадрового обеспечения, а также наличие квалификации и уровень компетенции при реализации социального проекта.
Помощник полпреда Владимир Колчин обсудил кадровое обеспечение общественного проекта ПФО «Ментальное здоровье»
Решение проблем людей станет приоритетом на годы вперёд.
Единороссы Самарской области рассказали, как будут строить работу по итогам Послания губернатора
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч

18 мая 2021 23:21
93
Вход свободный. Начало игры в 17:00.

В понедельник, 24 мая, на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч.

В этой игре за "Крылья Советов" сыграют ветераны клуба, выступавшие за самарскую команду в 90-х: Виктор Гаус, Михаил Володин, Николай Щукин, Алексей Еремеев, Александр Резанцев, Владимир Миридонов, Равиль Валиев, Динар Шарипов, Азгат Галлиулов, Владимир Филиппов, Рустям Фахрутдинов, Александр Бабанов, Вячеслав Попов, Владимир Королев. Главный тренер – Валерьян Панфилов.

Против "Крыльев" сыграет команда, составленная из ветеранов клуба, представителей женской команды "Крыльев" и СМИ – за нее сыграют Антон Бобер, Нериус Бараса, Галина Комарова, Мария Черепанова. Главный тренер – Сергей Белоусов.

Главным арбитром встречи будет Сергей Марушко – заслуженный ветеран "Крыльев", которому в этот день исполнится 55 лет.

Все болельщики, которые посетят эту игру, смогут пообщаться с ветеранами клуба, сфотографироваться, взять автограф на эксклюзивных автограф-картах и сфотографироваться с Кубком, который наша команда получила за победу в ОЛИМП-ФНЛ 2020/21.

Вход свободный. Начало игры в 17:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   pixabay

 

Теги: "Металлург" Мероприятия ретро-матч

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Финал проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов России.
17 мая 2021, 15:34
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Финал проходит с 15 по 20 мая в Нижнем Новгороде. Всего участие в мероприятии принимают 3500 студентов из 75 регионов России. Образование
476
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
17 мая 2021, 10:31
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Особое место в экспозиции занимают деревянные сувенирные куклы «Похвистневские красавицы». Культура
479
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
15 мая 2021, 10:10
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
В этом году арт-площадки города подготовили для посетителей более 100 культурных событий : экскурсии и выставки, квесты и творческие занятия, мастер-классы и... Культура
1472
В центре внимания
В обоих случаях причина произошедшего – переохлаждение из-за большой разницы температуры воды на поверхности и в глубинных слоях.
18 мая 2021  22:41
Два человека утонули на озерах в Ставропольском районе
Происшествия
61
По­сла­ние гу­бер­на­то­ра Са­мар­ской об­ла­сти – это по­сла­ние «о кон­крет­ном деле, ко­то­рое де­ла­ет­ся толь­ко по со­ве­ту с лю­дь­ми».
18 мая 2021  21:27
Дмит­рий Ор­лов: по­стро­ен­ный мост че­рез реку Сок — на­сто­я­щий сим­вол по­ли­ти­ки Дмит­рия Аза­ро­ва
Политика
138
Ко­неч­но, гу­бер­на­тор оста­но­вил­ся и на про­блем­ных во­про­сах.
18 мая 2021  21:18
Вик­тор По­лян­ский:  гу­бер­на­тор дал де­таль­ную и объ­ек­тив­ную оцен­ку по­ло­же­нию дел в ре­ги­оне
Общество
124
Текст по­сла­ния от­ли­ча­ет­ся кон­крет­но­стью и чет­кой по­ста­нов­кой за­дач.
18 мая 2021  21:07
Си­пров Ва­дим: ха­рак­тер­ной чер­той По­сла­ния яв­ля­ет­ся ком­плекс­ный под­ход к за­да­че по фор­ми­ро­ва­нию в ре­ги­оне ком­форт­ной сре­ды оби­та­ния
Общество
193
В от­че­те гу­бер­на­то­ра при­ят­ным сюр­при­зом ока­за­лось яв­ное вни­ма­ние к про­бле­ме эко­ло­гии.
18 мая 2021  20:57
Алек­сандр Сте­па­нов: По­сла­ние са­мар­ско­го гу­бер­на­то­ра ока­за­лось взве­шен­ным и чет­ким
Политика
131
Весь список