В Самаре на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч

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В понедельник, 24 мая, на втором поле "Металлурга" пройдет ретро-матч.

В этой игре за "Крылья Советов" сыграют ветераны клуба, выступавшие за самарскую команду в 90-х: Виктор Гаус, Михаил Володин, Николай Щукин, Алексей Еремеев, Александр Резанцев, Владимир Миридонов, Равиль Валиев, Динар Шарипов, Азгат Галлиулов, Владимир Филиппов, Рустям Фахрутдинов, Александр Бабанов, Вячеслав Попов, Владимир Королев. Главный тренер – Валерьян Панфилов.

Против "Крыльев" сыграет команда, составленная из ветеранов клуба, представителей женской команды "Крыльев" и СМИ – за нее сыграют Антон Бобер, Нериус Бараса, Галина Комарова, Мария Черепанова. Главный тренер – Сергей Белоусов.

Главным арбитром встречи будет Сергей Марушко – заслуженный ветеран "Крыльев", которому в этот день исполнится 55 лет.

Все болельщики, которые посетят эту игру, смогут пообщаться с ветеранами клуба, сфотографироваться, взять автограф на эксклюзивных автограф-картах и сфотографироваться с Кубком, который наша команда получила за победу в ОЛИМП-ФНЛ 2020/21.

Вход свободный. Начало игры в 17:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: pixabay