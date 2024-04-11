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В день футбольного матча в Самаре будет усилена работа общественного транспорта

11 апреля 2024 15:59
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По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

В воскресенье, 14 апреля 2024 года, на стадионе "Солидарность Самара Арена" состоится матч 24 тура МИР РПЛ: сыграют команды "Крылья Советов" и "Рубин". Начало матча в 20:00.

Для удобства зрителей повышенное внимание уделяется организации работы общественного транспорта, в том числе трамвайных маршрутов №№ 5, 11 и 12. По окончании матча дополнительные трамваи будут ожидать зрителей на конечной остановке «Самара Арена».

Усилят и работу автобусных маршрутов. После матча к остановке общественного транспорта «Улица Алма-Атинская» будут поданы дополнительные автобусы №№ 1, 67, 34, 41, которые следуют в сторону проспекта Кирова, а на остановку «Улица Дальняя» – дополнительные автобусы маршрутов №№ 1, 67, следующие до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи.

Обращаем внимание на то, что работа автобусов маршрутов №№ 67, 41, а также трамваев маршрутов №№ 22, 25 будет продлена на 1 час.

По информации городского департамента транспорта, перекрытий автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

 

Фото:   горадминистрация

 

 

Теги: Самара

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