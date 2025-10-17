Я нашел ошибку
Главные новости:
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»

17 октября 2025 19:53
154
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» от Ладьи и ТЦ «Мега». Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты:

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 11:30.
Интервал движения: каждые 15 минут.
Отправление последнего автобуса: 12:30.
Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).
Обращаем внимание, в обратном направлении шаттлы не следуют!

2. ТЦ «МЕГА» (Рядом с «Ашаном») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.
Начало движения: 12:00.
Интервал движения: каждые 30 минут.
Отправление последнего автобуса: 13:30.
После окончания игры шаттлы будут ждать вас у остановки «Стадион Солидарность Самара Арена» (улица Дальняя) и проследуют в обратном направлении до ТЦ «МЕГА», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

Новости по теме
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
17 октября 2025, 19:48
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга». Футбол в Самаре
153
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги.
12 октября 2025, 15:30
Команда Академии футбола «Крылья Советов»-2010 - бронзовый призер «ЮФЛ-Приволжье-3»
Команда из игроков 2010 года рождения, в этом году дебютировала в розыгрыше Юношеской футбольной лиги. Спорт
594
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург".
04 октября 2025, 18:38
"Крылья Советов" - "Рубин" - 0:2
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Оренбург". Спорт
868
В центре внимания
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
17 октября 2025  18:44
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
178
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
17 октября 2025  12:32
СМИ: стало известно, кто будет министром транспорта Самарской области
231
100% школ подключены к отоплению в Самаре
17 октября 2025  09:31
100% школ подключены к отоплению в Самаре
207
Вячеслав Федорищев поручил выстроить комплексную работу по вовлечению данных представителей бизнеса в законную экономическую деятельность.
16 октября 2025  19:08
Вячеслав Федорищев провел первое заседание штаба по экономической безопасности в Самарской области
526
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
16 октября 2025  12:39
В Самаре ограничили проезд по улице Революционной в районе пересечения с Московским шоссе
362
Весь список