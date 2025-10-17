154

В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» от Ладьи и ТЦ «Мега». Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».

На остановках, откуда отправляются шаттлы, будут волонтёры. Они помогут сориентироваться, подскажут расписание движения автобусов и ответят на все вопросы.

Маршруты:

1. «Октябрьская набережная» («Ладья») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 11:30.

Интервал движения: каждые 15 минут.

Отправление последнего автобуса: 12:30.

Остановки: «Постников овраг» – «Завод им. Тарасова» (пересечение ул. Ново-Садовой и ул. 22 Партсъезда) – «Барбошина поляна» (пересечение ул. Ново-Садовой и пр. Кирова) – «Солидарность Самара Арена» (гейт 4).

Обращаем внимание, в обратном направлении шаттлы не следуют!

2. ТЦ «МЕГА» (Рядом с «Ашаном») – «Солидарность Самара Арена», гейт 4.

Начало движения: 12:00.

Интервал движения: каждые 30 минут.

Отправление последнего автобуса: 13:30.

После окончания игры шаттлы будут ждать вас у остановки «Стадион Солидарность Самара Арена» (улица Дальняя) и проследуют в обратном направлении до ТЦ «МЕГА», сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"