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Трансляция матча «Крылья Советов»  – «Локомотив» пройдет в МТЛ-Арене на огромном экране

10 мая 2021 16:29
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В программу мероприятия также входит: фотозоны, конкурсы на символику сообщества и  just dance.

Неформальное молодежное общество “ЗаВолгу” приглашает всех на трансляцию финала кубка России по футболу «Крылья Советов» (г. Самара) – «Локомотив» (г. Москва) 12 мая (МТЛ Арена).

Трансляция матча пройдет в МТЛ-Арене на огромном экране. В программу мероприятия также входит: фотозоны, конкурсы на символику сообщества и  just dance.

Программа мероприятия 12 мая в МТЛ-Арене

19:30 - 20:00 Сбор участников на мероприятие  

20:00 – 20:10 Вступительные слова от ведущего  

20:10 – 20:45 Концертная программа.  Танцевальный флешмоб. (just dance) 

20:45 - 21:00 Подключение и настройка трансляции. 

21:00 – 21:45 Просмотр первого тайма матча

21:45 – 22:00 Перерыв/кофе-брейк/фотозона  

22:00 – 22:45 Просмотр второго тайма 

22:45 – 23:00 Торжественное закрытие. Совместное исполнение музыкальной композиции с залом.

Подать заявку на просмотр матча может любой желающий, чтобы стать участником просмотра матча необходимо зарегистрироваться по ссылке

Соц Сети сообщества: Инстаграм, ВК.

 

Теги: конкурсы матч трансляция

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