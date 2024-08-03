Тольяттинский «Акрон» уступил «Динамо» в матче РПЛ

168

В субботу, 3 августа, в матче 3-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) футболисты тольяттинского «Акрона» принимали московское «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:2 в пользу гостей.

В составе столичной команды отличились Константин Тюкавин и Ярослав Гладышев.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» находится на промежуточной восьмой позиции, имея в активе одну победу. На последней строчке находится другой коллектив из Самарской области — «Крылья Советов», потерпевший на старте сезона два поражения, пишет Коммерсантъ.