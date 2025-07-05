Стал известен точный календарь матчей Мир РПЛ до конца лета

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Российская Премьер-лига опубликовала точный календарь матчей РПЛ сезона 2025/26 с 1 по 7 туры. Наша команда начнет чемпионат 19 июля в 16:30 гостевым матчем на «Солидарность Самара Арене» с тольяттинским «Акроном»

1. 19 июля, Сб, 16:30 «Акрон» – «Крылья Советов»

2. 25 июля, Пт, 20:00 «Крылья Советов» – «Пари НН»

3. 2 августа, Сб, 19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

4. 9 августа, Сб, 14:30 «Крылья Советов» – «Балтика»

5. 16 августа, Сб, 21:30 «Ахмат» – «Крылья Советов»

6. 24 августа, Вс, 16:00 «Крылья Советов» – «Краснодар»

7. 31 августа, Вс, 16:45 «Локомотив» – «Крылья Советов»

Фото: freepik.com