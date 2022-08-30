«Солидарность Самара Арена»: стартовали финальные матчи турнира «Лето с футбольным мячом»

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На тренировочных базах стадиона «Солидарность Самара Арена» стартовали финальные матчи областного турнира по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом» - 2022



В этом году традиционный турнир проходил все лето с 10 июня по 30 августа. В первом этапе соревнований приняли участие команды со всех 37 муниципалитетов Самарской области. Во втором этапе турнира состоялись 15 групповых и 6 зональных соревнований. Финалистами стали 24 команды.



Проект «Лето с футбольным мячом» реализуется на территории Самарской области с 2009 года по инициативе заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова. Целью проекта является пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения, популяризация футбола, организация спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и воспитательной работы с детьми и подростками в каникулярное время.

Фото: минспорта СО