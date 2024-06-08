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Сборная России одержала победу в товарищеской встрече с Беларусью

8 июня 2024 14:14
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Сборная России одержала победу в товарищеской встрече с Беларусью

В Минске на олимпийском стадионе состоялся товарищеский матч сборных Беларуси и России. Первый символический удар в матче сделал спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко. Защитник «Крыльев» Юрий Горшков вышел в стартовом составе нашей сборной и провел весь матч, защитник самарцев Александр Солдатенков вышел на замену на 78 минуте встречи. Еще один защитник «Крыльев» Кирилл Печенин вышел в старте сборной Беларуси и сыграл 59 минут.

Встреча завершилась победой сборной России со счетом 4:0.

Фото: Сайт ФК.

Теги: Крылья Советов

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