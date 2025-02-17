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Роберт Тер-Абрамян назначен генеральным директором «Крыльев Советов». Он сменил на этом посту Вадима Андреева, который возглавлял самарскую команду с мая 2021 года, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Роберт Эдуардович родился 7 сентября 1988 года. С 2015 года по 2018-й руководил спонсорскими проектами ХК «Спартак», позже возглавлял департамент спонсорских проектов КХЛ.

Работал в ХК «Хумо», с 2020-го по 2022-й занимал должность коммерческого директора ХК «Авангард», с 2023 года – коммерческий директор ФНЛ.

– «Крылья Советов» – клуб с большой историей. С радостью присоединяюсь к команде и готов работать на благо клуба. Перед нами стоят важные задачи: спортивный результат, развитие молодых футболистов Самарской области и увеличение коммерческих доходов. Для меня это новый вызов, к которому я шел 10 лет, работая в спортивной индустрии. Благодарен руководству Самарской области за доверие и возможность проявить себя. Самара – красивый, большой город с богатыми футбольными традициями. Я присутствовал на матче «Крыльев» и «Спартака» в Кубке России и ощутил невероятную атмосферу. Это подтверждает, что у клуба огромный потенциал для развития и расширения аудитории, в том числе среди самых юных поклонников футбола. Уверен, что вместе с командой, болельщиками и партнерами мы сможем двигаться вперед, укрепляя позиции «Крыльев Советов» и развивая футбол в регионе, – отметил Роберт Тер-Абрамян сразу после своего нового назначения.

Фото: пресс-служба ПФК "КС"