Главные новости:
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»

17 октября 2025 19:48
163
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».

В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга». Игра 12 тура МИР РПЛ начнется в 14:00. 

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.

ПФК «Крылья Советов» совместно с титульным партнером FONBET подготовили обширную развлекательную программу на матче.

Болельщиков на стадионе будет встречать маскот клуба – Крыс Лютик.

На гейте №3 расположится бренд-зона FONBET с активностями Speed Attack, «Стена удачи», «Плинко», а также возможностью апгрейда билета в сектор VIP A106. Там же можно будет получить мерч «Это «Крылья», брат», попробовать FONBET-комбо и послушать DJ-сет.

Перед игрой с «Оренбургом» у болельщиков будет отличная возможность поддержать команду ещё до выхода на поле. Приходи поприветствовать игроков прямо перед началом матча, когда команда прибудет на стадион и будет выходить из автобуса. Сбор – в 12:15 у входа для СМИ, расположенного между 3 и 4 гейтами.

Детские зоны от «Джанго Парка» будут работать с 12:00 до 15:00. В программе: встречи с любимыми героями, мастер-класс по шаромоделированию и увлекательные активности в зоне VIP и зоне гостеприимства A403.

Для комфорта болельщиков откроются зоны гостеприимства на 4 этаже в секторах А и С.

В зоне A403 болельщиков ждут розыгрыши призов от ведущего Александра Четверикова.

Полузащитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца проведёт автограф-сессию в зоне A403. Начало – в 13:00.

Ивент-иллюстратор Юлия Кондрашенкова всего за несколько минут создаст персональную fashion-открытку для всех желающих гостей.

В зоне гостеприимства A403 также будет работать «Барбер Штаб» – болельщики смогут бесплатно освежить стрижку и зарядиться атмосферой перед игрой.

Для любителей футбольных симуляторов там же будут установлены PS5 с возможностью сыграть за любимый клуб в EA FC, а также пройдёт кибертурнир по EA FC среди студентов самарских вузов.

Рядом расположится лаунж-зона «Крыльев Советов», где можно будет отдохнуть и восстановить силы после рабочей недели.

Любой желающий сможет проверить свои навыки в сабсоккере, дартсе, настольном футболе и теннисе. Также будет работать зона с настольными играми от «Игротеки».

В зоне A403 состоится мастер-класс и сеанс одновременной игры от Федерации шахмат Самарской области.

В точках питания можно будет налить кипяток в брендированные термокружки «Крыльев Советов» объёмом до 500 мл.

В музее «Крыльев Советов» (1 этаж, сектор В) пройдет выставка наград, атрибутики и раритетов из истории клуба. Там же расположена фотозона «Раздевалка «Крыльев Советов».

Точки с аквагримом расположены в зоне гостеприимства А403, в зоне VIP и стилобате.

Для незрячих болельщиков в приложении «Особый взгляд» в прямом эфире пройдет тифлокомментирование матча «Крылья Советов» – «Оренбург».

В день матча будут работать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены» от «Ладьи» и ТЦ «Мега». Обращаем ваше внимание, количество мест в автобусах ограничено!

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

