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Развеев и Гаус продолжили «Аллею славы ветеранов» «Крыльев Советов»

26 ноября 2022 22:26
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В Загородном парке прошло торжественное открытие нового стенда, посвященного ветеранам «Крыльев Советов».

В Загородном парке прошло торжественное открытие нового стенда, посвященного ветеранам «Крыльев Советов». По итогам голосования болельщиков в официальной группе клуба Вконтакте, главными именами 80-х годов были выбраны Виктор Развеев и Виктор Гаус.

Виктор Развеев провел за «Крылья» более 100 матчей, в которых забил 49 голов, а в 2010 году вернулся в клуб, став исполняющим обязанности президента.

Виктор Гаус – легендарный голкипер «Крыльев». На его счету более 200 игр за нашу команду. С 2012 года Виктор Эйрихович работает тренером по вратарям «Крыльев Советов».

Примечательно, что в день открытия новой стелы у Виктора Гауса был день рождения.

На мероприятии присутствовали легенда клуба Валерьян Панфилов, спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области Сергей Марушко, тренерский штаб «Крыльев Советов» и голкиперы нашей команды Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Евгений Фролов.

"Символично, что в этом году нашему клубу 80 лет, и эта стела, можно сказать, подарок и клубу, и нашим заслуженным людям, ветеранам. В такую значимую дату мы их поздравляем. Я пришел в клуб, когда Виктор Борисович Развеев был президентом. С Виктором Эйриховичем я работал в трех амплуа: как игрок, как помощник тренера, как спортивный директор. Горжусь, что могу назвать его своим другом и товарищем. Поздравляю всех! Такие мероприятия очень ценны и дороги", – отметил спортивный директор «Крыльев» Сергей Корниленко.

 

Фото:   ФК "КС"

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