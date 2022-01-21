Председателем Совета директоров "Крыльев Советов" избран Габибулла Хасаев

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В Совете директоров "Крыльев Советов" произошли изменения. На позицию председателя был избран Габибулла Хасаев – научный руководитель Института экономики и управления Самарского университета.

Габибулла Рабаданович – профессор, доктор экономических наук, долгое время был ректором Самарского государственного экономического университета, имеет многочисленные награды местного и федерального значения.

Также состав Совета директоров пополнил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский и председатель федерации футбола Самарской области Максим Симонов.

Александр Милеев покинул Совет директоров "Крыльев Советов".

Фото: ФК "КС"