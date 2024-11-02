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Предматчевая программа на матче «Акрон» – «Крылья Советов»

2 ноября 2024 23:21
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Встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В воскресенье, 3 ноября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет матч 14 тура МИР РПЛ между «Акроном» и «Крыльями Советов». Начало – 14:00.

Запуск зрителей начнется за два часа до начала матча – 12:00.

Развлекательная программа стартует в 13:00 в зоне гостеприимства А403 и бренд-зоне FONBET на гейте 3.

Встречать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик.

В зоне гостеприимства А403 (4 этаж, сектор А) будет расположена фотозона «Зелёно-бело-синяя осень».

В А403 и А404 можно сыграть в сабсоккер, настольные теннис и футбол.

В 13:00 в зоне гостеприимства А403 запланирована автограф-сессия «Крыльев Советов».

Кроме этого, при предъявлении в точке продажи атрибутики А403 автограф-карты будет действовать скидка 25% на покупку шарфа. Окрасим стадион в зелёно-бело-синие цвета!

Перед матчем выступит с сетом DJ Big L.A.

Будут открыты станции аквагрима и творческих мастерских «Плакат в поддержку КС».

В активном секторе поддержки В529 будет точка с горячим чаем.

Напоминаем, что для посещения матча необходима Карта болельщика.

Также для всех болельщиков доступны бесплатные парковки рядом со стадионом, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Теги: Крылья Советов Самара

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