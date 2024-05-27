Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков – лучший молодой игрок сезона 23/24 МИР РПЛ

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В Москве прошла премия РПЛ, которая определяла лучших игроков и футбольных специалистов в различных номинациях. Полузащитник «Крыльев Советов» стал лауреатом премии «Герои РПЛ» в номинации «Лучший молодой игрок». В финальном этапе голосования он опередил Сергея Волкова («Краснодар»),Илью Ишкова («Урал») и Данила Козлова (ЦСКА).

Награду вручал Николай Ларин.

В этом сезоне Никита провел в чемпионате за самарский клуб 29 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

Фото: пресс-служба ПФК "КС"