Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский продлил контракт с клубом на 2 года

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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский, контракт которого истекал в конце текущего года, продлил соглашение с нашим клубом на 2 года.

"Антон – один из старожилов клуба, лидер, кандидат в сборную России. Для нас было одной из главных задач сохранить его в "Крыльях Советов". Продление контракта на 2 года – плод большой работы, которую мы проводили в течение всего этого года. Благодаря личному участию Губернатора нам удалось сохранить одного из ключевых игроков в команде. Мы рады, что Антон остается с нами и уверены, что это принесет огромную пользу "Крыльям", а Зиньковский продолжит прогрессировать в нашей команде", – отметил спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко.

"Я счастлив, что нам удалось договориться. "Крылья Советов" – мой дом, мне очень комфортно здесь. Все видят, что команда прогрессирует и демонстрирует красивый футбол, и это не может не радовать. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые меня всегда поддерживают, руководству клуба и тренерскому штабу за то, что они в меня верят. Постараюсь оправдать это доверие", – сказал Антон Зиньковский.

Антон перешел в нашу команду в январе 2019 года. За это время в клубе он провел 103 матча, забил 14 голов и отдал 25 голевых передач, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"