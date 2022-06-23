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Спасибо за всё, Антон!

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский покидает нашу команду. Антон переходит в московский «Спартак», сообщает пресс-служба клуба.

Зиньковский стал игроком «Крыльев» зимой 2019 года. Он провел за нашу команду 117 матчей и отметился 17 забитыми мячами. В составе «Крыльев» Зиньковский стал финалистом Кубка России и победителем первенства ФНЛ 2020/21, лучшим ассистентом РПЛ в сезоне 2021/22 и был вызван в сборную России.

– Антон Зиньковский оставил яркий след в истории «Крыльев». Он здорово проявлял себя из сезона в сезон и стал настоящим любимцем самарских болельщиков. Мы благодарим Антона за все, что он сделал для нашего клуба. Зиньковский неоднократно привлекал внимание топ-клубов, но даже в сложные времена выбирал «Крылья». Сейчас настал момент, когда Зиньковский начинает новый этап в своей карьере. Мы желаем ему удачи и всегда рады видеть его в Самаре, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко.

Фото: ФК "КС"