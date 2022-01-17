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Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский поделился эмоциями от старта сборов в Турции

17 января 2022 20:29
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Игроки соскучились друг по другу и по футболу.

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский поделился эмоциями от старта сборов в Турции, а также рассказал, как провел отпуск, передает пресс-служба ФК "КС".

– Очень рады видеть тебя отдохнувшим, в хорошем настроении. Расскажи, как встретил Новый год.

– Встретил Новый год дома, потом с друзьями. Все как всегда, стандартно отпраздновали.

– Загадал что-нибудь сокровенное?

– Да, несколько желаний (улыбается).

– Если вспомнить прошлый год, многое сбылось?

– Да! Я делал себе мини-список, некоторые желания сбылись.

– Минувший год получился очень насыщенным на эмоции, например, болельщики выбрали событием 2021 года финал Кубка России. А твои какие топ-3 события?

– Согласен с болельщиками. Финал Кубка России – главное событие. Давно не было такого в Самаре, болельщики, думаю, были рады. Прошлый год был ударный, думаю, все его запомнят надолго. И рекорды, и финал. Но будем стараться в следующие годы добиться тоже значимых успехов. А мой топ-3 – это финал Кубка, выход из ФНЛ, рекорды.

– Еще ты попадал в расширенный список сборной России. Не думал еще туда попасть?

– Конечно, думал. Это есть в планах. Нужно работать, как раз на сборах, начинаем. Думаю и надеюсь, что все будет в этом году.

– Было бы отлично встретиться в марте с Иваном Сергеевым не только в матче против "Зенита", но и в сборной.

– Да, безусловно (смеется).

– Как думаешь, какие шансы у сборной России в стыковых матчах?

– У команды два матча, которые нужно обязательно выигрывать. Тяжелые соперники, будут тяжелые матчи. Но команды проходимые для нашей сборной. Можно будет играть и с поляками, и против Швеции.

– Кстати, Николай Писарев будет на наших матчах.

– Да, завтра увидимся!

– Видно, что вы очень соскучились по футболу. В двухсторонке было очень много голов. Но запомнился твой удачный дриблинг.

– Часто такое бывает. Ребята сейчас приехали, первые дни они на эмоциях. Может, чего-то не хватает, но эмоциями компенсируем. Много голов, много моментов, улыбок. На сборах это хорошо. Атмосфера в команде хорошая.

– Момент на тренировке закончился пенальти, но ты его бить не стал. Будешь ли в сезоне штатным пенальтистом?

– У меня болело плечо, я поэтому не мог пробить. Штатного пенальтиста мы еще не выбирали. Я думаю, что Игорь Витальевич нам скажет перед игрой, кто будет бить пенальти при случае.

– Мы сейчас на том же месте, что и в прошлом году. Как для игроков лучше – когда все знаешь, все стало уже своим или лучше менять обстановку?

– Да и так, и так хорошо. Мы тренируемся, для нас главное, чтобы было хорошее поле. Поля есть, еда есть, тепло. Для нас все нормально.

– Этот год – год 80-летия "Крыльев Советов". Что пожелаешь команде в этом году?

– Команде больше уверенности, хороших игр, всему клубу еще больше стабильности, которая нарисовывается. Клуб выходит на новые места в чемпионате. Хочется, чтобы клуб задержался в Премьер-лиге, был в первой восьмерке.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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