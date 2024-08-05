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Полузащитник «Ахмата» Иван Олейников переходит в «Крылья Советов»

5 августа 2024 20:43
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Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года.

«Крылья Советов» и «Ахмат» оформили трансфер полузащитника Ивана Олейникова. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на три года. В нашем клубе Иван будет выступать под 19 номером.

Иван – воспитанник академии ЦСКА. В разное время выступал за «Факел», ярославский «Шинник» и «Чайку». В сезоне 2021/22 стал лучшим бомбардиром Второй лиги. В 2022 году подписал контракт с «Ахматом». В минувшем сезоне провел 27 матчей, отметившись шестью голевыми действиями. За грозненский клуб он сыграл всего 67 игр, забил 9 голов и отдал 12 результативных передач.

– Иван Олейников – опытный и универсальный игрок, который усилит конкуренцию у нас в команде и добавит нам вариативности. Уверен, что у него есть все возможности для того, чтобы прогрессировать и добиваться высоких результатов, – отметил спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко, сообщает пресс-служба ПФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ПФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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