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ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч с "Динамо" 

2 августа 2022 18:11
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Для покупки билета необходимо иметь действующую персифицированную карту болельщика.

ПФК "Крылья Советов" открывает продажу билетов на матч 4-го тура Мир Российской Премьер-лиги против "Динамо". Поединок состоится на стадионе "Солидарность Самара Арена" 7 августа и начнется в 18:30 по самарскому времени.

Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и в ТЦ "Сила спорта". Стоимость билетов – от 500 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 4 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги)

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф "Детский" со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении).

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта". В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:    ФК "КС"

 

Теги: Крылья Советов

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