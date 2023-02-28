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Открывается продажа билетов на матч с «Ахматом»

28 февраля 2023 20:47
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Для покупки билета необходимо иметь действующую персонифицированную карту болельщика.

ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 20-го тура МИР РПЛ против «Ахмата». Встреча пройдет 19 марта и начнется в 17:30 по самарскому времени. Приобрести билеты можно онлайн на нашем сайте, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Сила спорта». Стоимость билета – от 150 рублей.

Для покупки билета необходимо иметь действующую персонифицированную карту болельщика. На 1 болельщика можно приобрести до 20 билетов для дальнейшей передачи на портале Госуслуги оформившим карту болельщикам.

Дети до 6 лет проходят на стадион бесплатно без предоставления места в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого, который обязан получить QR-код на ребенка (привязка осуществляется на портале Госуслуги).

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого и QR-коду, полученному в личном кабинете Госуслуг.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта" и в день матча в кассах стадиона.

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе "Металлург" и ТЦ "Сила Спорта" и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билетов входит проход 1 сопровождающего.

Билеты на сектора А105-107 включают в себя автопропуска на парковку Р1-Р2. Для всех болельщиков будет бесплатно доступна Южная парковка у стадиона.

Посещение матча возможно только при наличии QR-кода, полученного в личном кабинете на сайте Госуслуг, а также билета или абонемента.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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