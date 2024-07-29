Открыта продажа билетов на кубковый матч со «Спартаком»

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ПФК «Крылья Советов» открывает продажу билетов на матч 2 тура группового этапа FONBET Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком», который состоится 14 августа и начнется в 20:30.

Приобрести билеты можно онлайн, а также офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Стоимость билетов на трибуны секторов B и D в период с 29 июля по 1 августа включительно – 100 рублей. Начиная со 2 августа цены вырастут.

Дети до 6 лет проходят на стадион в сопровождении взрослого бесплатно без предоставления места при документальном подтверждении возраста.

Дети от 7 до 14 лет проходят на стадион по билету в сопровождении взрослого.

Дети от 14 до 18 лет проходят на стадион по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого.

Тариф «Детский» со скидкой 50% для детей от 7 до 14 лет на билет предоставляется только в сектора С118, А102 родителям с детьми при наличии документа (паспорт, свидетельство о рождении). Продажа билетов осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона.

Студенты и школьники (от 14 лет) могут приобрести билеты по 100 рублей на трибуну D115. Студентам для покупки билета надо предъявить студенческий билет, школьникам – паспорт. Приобрести такие билеты можно только офлайн в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль».

Продажа билетов для лиц с ОВЗ осуществляется только в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и ТЦ «Вертикаль» и в день матча в кассах стадиона. В стоимость билета входит проход 1 сопровождающего.

Для всех болельщиков доступны бесплатные парковки у стадиона.

Для посещения матча НЕ потребуется персонифицированная карта болельщика.

Проход осуществляется по штрих-коду из купленного билета. Распечатайте электронные билеты, которые доступны для скачивания в личном кабинете, перед мероприятием. Считывание штрих-кода с экрана смартфона возможно при отсутствии матовой/анти-шпион пленки, при максимальной яркости экрана и отсутствии пузырьков, трещин, закруглений на экране.

Владельцы сезонных билетов проходят также по штрих-коду из сезонного билета.

Если после получения сезонного абонемента были внесены изменения в клубном магазине, то пользуйтесь для входа тем экземпляром, который распечатан в магазине после изменений, сообщает пресс-служба ПФК "КС".