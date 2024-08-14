Образ сказочного "аленького цветочка" украсил новую форму "Крыльев Советов"

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Первая фотосессия игроков в новом комплекте кубковой формы прошла в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва.

"Крылья Советов" в рамках второго тура группового этапа Кубка России сыграют сегодня с московским "Спартаком". Матч пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Самарцы выйдут на поле в новом специальном кубковом комплекте формы, совместно разработанном "Крыльями Советов" и FONBET.



В дизайне нового комплекта формы отображены черты природного, культурного и исторического наследия Самарской области. Основой нового дизайна стал набросок редкого краснокнижного цветка – пиона тонколистного, который, по мнению ученых, мог быть прообразом знаменитого аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова (чей сын Григорий Аксаков, как известно, был когда-то в XIX веке самарским губернатором). На новой форме отражена также историческая дата – год создания клуба. Бело-зеленая и зелёно-бело-синяя линии с воротником образуют на футболке силуэт известного всем Монумента Славы, возведенного в честь заслуг рабочих авиапромышленности Куйбышева, внесших огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

"Первая фотосессия игроков "Крыльев Советов" в новом комплекте кубковой формы прошла в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва и в самарском сквере, посвященном семье Аксаковых и сказке "Аленький цветочек". Ученым именно Ботанического сада удалось возродить в XXI веке "аленький цветочек" – пион тонколистный, почти исчезнувший в нашем регионе в 70-е годы прошлого века. В первом издании "Красной книги Самарской области", вышедшем в 2007 году, этот вид был указан как полностью исчезнувший. Пион тонколистный стал первым растением, возрожденным и пересаженным из Ботсада в дикую природу", – рассказала директор Ботанического сада Светлана Розно. ​ ​ ​

В 2013 году семена пиона тонколистного побывали в космосе на орбите Земли на борту орбитальной лаборатории "Бион-М".​ Как показали результаты эксперимента, семена "аленького цветочка", побывавшие в космосе, обладают более быстрой всхожестью и послеполетным развитием по сравнению с их "земными" братьями.

Автор фото: пресс-служба ФК "Крылья Советов"