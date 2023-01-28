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Новичок «Крыльев Советов» Николай Рассказов поделился эмоциями от перехода в нашу команду, мнением об игре «Крыльев» и тренерском штабе, сообщает пресс-служба ФК "КС".

– Поздравляем с подписанием контракта с «Крыльями Советов»! Поделись своими эмоциями.

– Спасибо за поздравления! Рад оказаться в этой команде. Благодарен руководству, тренерскому штабу за оказанное доверие. Прошло определенное время перед подписанием, но я уже на сборах, рад здесь находиться.

– Как прошло это время? Удалось ли влиться в коллектив, о чем говорил с тренерским штабом?

– Кого-то я уже знал до этого. Играл с кем-то в молодежной сборной, кто-то, как Илья Гапонов, играл со мной в одной команде. Коллектив здесь замечательный. Мне об этом говорили все, кто приходили в мою прошлую команду. Проблем никаких не было. С тренерским штабом поговорил, когда приехал. Потихоньку знакомлюсь, приобщаюсь к тренировкам, к командным мероприятиям. Все отлично, я очень рад.

– Ты играл за «Спартак» против «Крыльев». Какое оставила впечатление наша команда?

– В прошлом году мы играли достаточно много раз. И в Кубке, и в чемпионате. Хорошо известная команда. Знал, что команда молодая, амбициозная. Команда, которая играет в яркий футбол, я бы даже сказал, что это даже необычно для нашего чемпионата. Команда играет в атакующий футбол. Все знают, что «Крылья» – классная команда, играют в интересный футбол. Я очень рад, эмоции положительные от того, куда движется команда.

– Что можешь сказать об Игоре Вительевиче? Он один из лучших тренеров лиги прямо сейчас. Какое впечатление сложилось от личного общения?

– Мы еще не так близко знакомы. Но мы поговорили в день моего приезда, сейчас постепенно привыкаю к тем требованиям, которые есть. Меня хорошо приняли, хорошо пообщались. Тренер рассказал о планах, поговорили по футбольным и жизненным моментам. Я доволен нашим разговорам. Привыкаю к тренировочному процессу.

– Сейчас идет тяжелая работа на сборах. Как себя ощущаешь? Сколько тебе нужно, чтобы провести все 90 минут на поле?

– Я приехал позже, чем команда. Потихоньку втягиваюсь, непросто. Ведь ребята закладывали физический фундамент, пока я тренировался в Москве. Тренируюсь, адаптируюсь, привыкаю. Определенное время еще нужно. Перерыв был долгий, но время еще есть. Завтра две игры, потом еще две игры. Время есть, все будет хорошо, наберу форму.

– Самарские болельщики очень активно всегда поддерживают команду. Ты, как новичок, что бы хотел сейчас им сказать?

– Я очень рад оказаться в команде. Надеюсь, что не подведу ни болельщиков, ни руководство команды, ни тренерский штаб. Надесь, у нас все получится вместе. Прекрасно знаю, как город болеет за эту команду. Прекрасно знаю, ведь часто бывал тут на выезде. Вперед Самара!

Фото: пресс-служба ФК "КС"