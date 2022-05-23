119

Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов». У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в «Рубин» в связи с истечением срока арендного соглашения.

Максим Канунников выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. Футболист провел за нашу команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами. Иван Игнатьев присоединился к «Крыльям» этой зимой. В весенней части РПЛ Иван принял участие в 5 матчах и забил 1 гол.

Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"