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Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов»

23 мая 2022 23:45
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Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем.

Нападающие Максим Канунников и Иван Игнатьев покидают «Крылья Советов». У Канунникова завершился контракт с нашей командой, а Игнатьев возвращается в «Рубин» в связи с истечением срока арендного соглашения. 

Максим Канунников выступал за «Крылья Советов» с 2018 года. Футболист провел за нашу команду 41 матч и отметился 6 забитыми голами. Иван Игнатьев присоединился к «Крыльям» этой зимой. В весенней части РПЛ Иван принял участие в 5 матчах и забил 1 гол. 

Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит игроков за выступления в составе нашей команды и желает успехов в дальнейшем, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

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