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На втором поле стадиона "Металлург" прошел ретро-матч
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На втором поле стадиона "Металлург" прошел ретро-матч

26 мая 2021 15:12
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Игра получилась богатой на голы и закончилась результативной ничьей – 5:5.

На втором поле стадиона "Металлург" прошел ретро-матч.

В нем за команду "Крыльев Советов" сыграли ветераны клуба, выступавшие за самарский коллектив в 90-х: Виктор Гаус, Михаил Володин, Николай Щукин, Алексей Еремеев, Андрей Резанцев, Владимир Миридонов, Равиль Валиев, Динар Шарипов, Азгат Галлиулов, Владимир Филиппов, Рустям Фахрутдинов, Александр Бабанов, Вячеслав Попов, Владимир Королев, Гарник Авалян, Евгений Харлачев. Главным тренером "Крыльев" был Валерьян Панфилов.

За команду-соперника выступали Антон Бобер, Галина Комарова, Мария Черепанова, представители СМИ, городской администрации и сотрудники клуба. Наставником команды был Олег Гордеев. Перед началом матча заместитель министра спорта Самарской области, руководитель департамента физической культуры и спорта министерства спорта Самарской области Лидия Рогожинская поздравила с юбилеем заслуженного ветерана "Крыльев" Сергея Марушко, которому исполнилось 55 лет, и отметила важность подобных матчей и интерес к таким играм среди болельщиков, собравшихся на трибунах.

Игра получилась богатой на голы и закончилась результативной ничьей – 5:5.

Все присутствующие активно фотографировались с Кубком, который "Крылья Советов" получили за победу в ОЛИМП-ФНЛ, а воспитанники клубной Академии общались и фотографировались с ветеранами "Крыльев", передает пресс-служба ФК "КС.

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС

Теги: "Металлург" ретро-матч

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