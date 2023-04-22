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На стадионе «Солидарность Самара Арена» стартовал сезон Юношеской футбольной лиги Приволжье

22 апреля 2023 14:41
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Команды Академии «Крылья Советов – 2007» и «Крылья Советов – 2008» на главном футбольном поле губернии принимают «Камаз» из Набережных Челнов.

Команды Академии «Крылья Советов – 2007» и «Крылья Советов – 2008» на главном футбольном поле губернии принимают «Камаз» из Набережных Челнов.

В торжественном открытии сезона приняли участие президент футбольного союза «Приволжье», член исполкома РФС Владимир Афанасьев, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, посол ЮФЛ Андрей Тихонов и директор Академии ПФК «Крылья Советов» Сергей Марушко.

Ранее в 63 регионе в рамках развития футбола Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Самарской области и РОО «Самарская областная федерация футбола» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Проведение межрегиональных соревнований способствует увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, что является важной задачей нацпроекта «Демография» и его составляющей «Спорт - норма жизни».

 

Фото:   минспорта СО

 

Теги: Крылья Советов Самара

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