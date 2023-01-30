На стадионе «Металлург» болельщики «Крыльев» встретились с Валерьяном Панфиловым и Равилем Аряповым

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На стадионе «Металлург» прошла ежегодная встреча активных болельщиков «Крыльев Советов» с легендами клуба Валерьяном Панфиловым и Равилем Аряповым.

Собравшиеся тепло пообщались, обменялись мыслями об игре любимой команды, обсудили дальнейшие планы взаимодействия и ряд совместных мероприятий.

"Нам всегда приятно встречаться с болельщикам. Они очень переживают за «Крылья», у них всегда есть вопросы и пожелания. Нам важно слышать друг друга. Радует, что такие встречи стали ежегодной традицией", – отметил Валерьян Панфилов, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"