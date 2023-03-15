На матче «Крылья» – ЦСКА для болельщиков подготовлена развлекательная программа

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15 марта на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет первый матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Крыльями Советов» и ЦСКА. Начало матча в 18:30. Билеты на эту игру можно приобрести здесь.

ПФК «Крылья Советов» подготовил для болельщиков развлекательную программу. Запуск зрителей начнется в 16:30 (за два часа до матча). С этого времени на гейтах 2 и 3 начнет свою работу фан-шоп «Крылья Советов», а на стилобате сектора С развлекать болельщиков будет талисман «Крыльев» Крыс Лютик. Также на секторе С120 будем согревать вас горячим бесплатным глинтвейном.

В музее «Крыльев Советов» с 17:00 болельщиков ждут общение с ветеранами клуба, а также розыгрыш сертификатов от партнера клуба «Додо Пиццы» и технического партнера «Крыльев» от ведущего Александра Четверикова.

В зоне гостеприимства сектора А403 с 17:00 болельщиков ждет развлекательная программа. Ведущий мероприятия – Илья Некорыстнов. В это же время там начнет свое выступление шоу-оркестр духовых инструментов, фотозона «КС» совместно с «Фонбет». Там же свою работу проведет творческая мастерская «Плакат в поддержку КС» и аквагрим. В 17:40 в зоне гостеприимства начнется автограф-сессия с футболистками и главным тренером женской команды «Крыльев Советов». Кроме того, в А403 и С120 все дети могут попробовать сладкие угощения от клуба.

В 18:10 в чаше стадиона начнет выступление популярная музыкальная группа. Это будет настоящее яркое шоу! Просим вас по возможности приходить на стадион заранее, чтобы успеть на мини-концерт!

Также в чаше стадиона вас ждет традиционная кисс-камера и конкурсы от ведущего Андрея Миронова.

Для посещения матча НЕ нужна Карта болельщика. Билеты также можно приобрести в клубных магазинах на стадионе «Металлург» и в ТЦ «Вертикаль».

Для удобства болельщиков на «Солидарность Самара Арене» будут организованы теплые зоны. Болельщики смогут погреться в зонах гостеприимства на 4-м этаже на секторах А и С. На секторе С122 и в зоне VIP (А105-107) можно взять плед под депозит 500 рублей (оплата возможна как наличными, так и банковскими картами). В фан-шопах можно приобрести теплую атрибутику.

Владельцы абонементов могут попасть на стадион по сезонным картам. Напоминаем, что парковки рядом со стадионом доступны для всех болельщиков, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"