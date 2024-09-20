Молодёжка «Крыльев» обыграла «Пари НН-М» - 3:1

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В пятницу, 20 сентября, на стадионе «Локомотив» в 22 туре МФЛ «Крылья-М» встречались со сверстниками из «Пари-НН».

Открыть счёт в игре удалось самарцам на 7 минуте – гол забил Иван Морозов. Увеличить преимущество удалось уже через 5 минут – отличился Егор Борисов. На 23 минуте нижегородцы отыгрывают один мяч. На 48 минуте третий мяч в ворота «Пари НН» отправил Ярослав Демченко.

В следующем туре команда Антона Бобра сыграет против «Урала-М» 27 сентября на стадионе «Металлург».

«Пари НН-М» – «Крылья Советов-М» – 1:3

Голы: Морозов, Борисов, Демченко, Чупрунов («Пари НН»).

Фото: ПФК "КС"