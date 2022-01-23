Молодежный состав "Крыльев Советов" одержал первую победу в новом году

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Сегодня команда Дмитрия Шукова провела первую товарищескую игру в новом году, соперником стал самарский "Олимп", который в 2021 завоевал титул Чемпиона города Самары, костяк коллектива составляют воспитанники Академии "Крыльев Советов".

Встреча проходила в сильный снегопад. Из-за погодных условий командам сложно было показывать комбинационный футбол. Счет в матче открыл "Олимп" – пенальти реализовал Захарян. Последнее слово осталось за "Крыльями" Артур Загородников грудью внес мяч в сетку – 1:1 после первого тайма.

"Во втором тайме на поле появились основные игроки команды, с первых минут "Крылья" завладели игровым преимуществом, после ошибки вратаря отличился Булгаков, практически сразу увеличил преимущество Сергей Макаров, ассистировал Максимов. В дальнейшем наша команда забила еще три мяча, хет-трик в матче оформил Макаров, еще один мяч на счету Никиты Фадеева. "Олимп" ответил лишь одним забитым голом – 6:2 в первой игре года", - сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"