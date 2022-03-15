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Состоялся матч 20-го тура М-Лиги, в рамках которого молодежный состав "Крыльев Советов" принимал на своем поле лидера чемпионата "Ростов".

Самарцы начали активно, имели ряд моментов, один из которых реализовал Егор Тоцкий в середине первого тайма. На 30-й минуте голкипер самарцев Александр Тимченко взял мяч в руки за пределами штрафной площади, за что получил прямую красную карточку.

До конца тайма "Ростов" трижды забил – один раз с пенальти.

Во втором тайме гости получили преимущество на еще одного игрока – за вторую желтую карточку был удален Владислав Тепляков. Ростовчане после этого смогли забить еще два гола.

1:5 – досадное поражение, следствием которого стали два удаления. Следующий матч "Крылья" проведут в Москве против "Локомотива". Встреча пройдет 1 апреля, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"