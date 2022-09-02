Молодежка "Крыльев Советов" сыграла вничью с "Пари НН" - 2:2

63

На "Металлурге" завершился матч 9-го тура МФЛ, в рамках которого "Крылья Советов" принимали "Пари НН". Встреча прошла полностью под диктовку хозяев, однако забитые голы случились только во втором тайме.

Особой чертой этой игры стала откровенно большое количество фолов и борьбы. Гости совершили порядка 30 нарушений правил, в то время как "Крылья" нарушали в 3 раза меньше.

Во втором тайме самарцы получили право на пенальти. Хлусова свалили в штрафной площадке, однако Фадеев реализовать одиннадцатиметровый не смог. Спустя минуту право на пенальти получили гости. Гаганин был точен.

Спустя 20 минут Тоцкий получил от Веселова передачу через все поле и уверенно реализовал свой момент. В самой концовке гости снова вышли вперед благодаря дальнему удару Фещенко.

За считанные секунды до завершения матча Гребенкин получил по ногам в штрафной нижегородцев. Макаров хладнокровно реализовал пенальти, установив тем самым окончательный счет.

2:2 – боевая ничья на "Металлурге". Следующий матч "Крылья Советов" проведут в гостях против "Строгино". Матч состоится 9 сентября и начнется в 16:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"