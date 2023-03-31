Молодежка «Крыльев Советов» в гостях одержала победу над «Сочи» - 2:1

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Завершился матч 21-го тура МФЛ, в рамках которого «Крылья Советов» в гостях встречались с «Сочи».

На 21-й минуте матча Никита Жерко заработал пенальти. К точке подошел Егор Тоцкий и уверенно реализовал момент. Еще до перерыва «Крылья» увеличили счет – все тот же Тоцкий красивым ударом со штрафного забил свой второй гол в матче.

На 80-й минуте Артур Загородников был удален за вторую желтую карточку. Получив численное преимущество, хозяева смогли отыграть один мяч, но сделали это слишком поздно, на что-то большее времени не оставалось.

1:2 – победа «Крыльев» в матче с «Сочи».

Следующий матч команда проведёт дома против «Академии Кубань». Матч состоится 7 апреля на стадионе «Металлург», сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"