Молодежка «Крыльев Советов» разгромила «Оренбург» - 3:0

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Молодежный состав «Крыльев Советов» в рамках 7-го тура МФЛ принимал на стадионе «Металлург» гостей из «Оренбурга».

Встреча прошла полностью под диктовку подопечных Дмитрия Шукова. В первом тайме из множества моментов удалось реализовать только один – на 32-й минуте Сергей Макаров точно пробил в нижний угол ворот соперника. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу хозяев.

Во второй половине игра не изменилась – «Крылья» продолжили владеть преимуществом. Команде удавались острые атаки, но забить не удавалось до концовки игры. Сначала Никита Фадеев заработал пенальти и сам же его реализовал, а затем Никита Хрисанфов на последней минуте установил окончательный результат.

3:0 – уверенная победа «Крыльев». Следующий матч наша команда проведет в гостях против «Спартака». Матч состоится 26 августа и начнется в 18:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"