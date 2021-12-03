Молодежка "Крыльев Советов" на своём поле уступила московскому "Динамо" в последнем матче в году - 1:2

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Завершился 18-й матч М-Лиги, в рамках которого "Крылья Советов" на своём поле встречались с московским "Динамо".

Стартовый отрезок самарцы провалили: за две минуты позволив Бабаеву оформить дубль. После этого играть стало значительно труднее. Соперник контролировал игру, "Крылья" же изредка угрожали воротам гостей.

Второй тайм начался под диктовку динамовцев, однако на 75-й минуте Расиль Асайдулин забил один мяч после передачи Данилы Смирнова. В конце игры "Крылья" попробовали организовать навал, но уверенная игра вратаря "Динамо" не позволила сравнять счёт.

1:2 – досадное поражение в заключительном матче года. По итогам первой части турнира "Крылья" заняли 4 место в турнирной таблице, передает пресс-служба ФК "КС".

Фото: пресс-служба ФК "КС"