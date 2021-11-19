Молодежка "Крыльев Советов" на своем поле крупно уступила "Спартаку" - 3:0

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Завершился матч 16-го тура М-Лиги, в рамках которого "Крылья Советов" на своем поле принимали "Спартак".

Встреча прошла с преимуществом красно-белых. В концовке первого тайма столичная команда забила дважды: сначала Кожедуб забил невероятным ударом парашютиком, а на последней минуте первой половины игры Пилипенко удвоил счет.

Во втором тайме уверенная игра голкипера "Спартака" не позволила самарцам изменить счет. А через некоторое время Гребенкин после углового отправил мяч в свои ворота.

0:3 – обидное поражение "Крыльев".

Следующий матч наша команда проведет на выезде 26 ноября против "Нижнего Новгорода", передает пресс-служба ФК "КС".