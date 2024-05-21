Мэттью Бут и "Отпетые мошенники": зрителей заключительного матча «Крылья сОветов» – «Пари НН» 25 мая ждёт масштабная программа

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«Крылья» – «Пари НН» — заключительный матч сезона 2023/24 состоится уже в эту субботу .



«Крылья Советов» готовят большую предматчевую программу для зрителей к заключительному матчу сезона с «Пари НН», который пройдет 25 мая в 17:30 на «Солидарность Самара Арене».



Экс-капитан самарцев Мэттью Бут встретится с болельщиками перед игрой в 15:30 на гейте 3. Не упустите возможность пообщаться с легендой клуба!



Главным событием программы станет концерт одной из культовых групп страны — «Отпетые мошенники». Всех ждут легендарные хиты и крутая атмосфера! Начало выступления — 16:20.



Кроме этого, всех гостей ожидают тематические фотозоны, сладкие угощения, квиз по истории клуба, розыгрыши призов.



Билеты на матч с «Пари НН» можно приобрести онлайн или на Яндекс Афише, в клубных магазинах на стадионе «Металлург», в ТЦ «Вертикаль» и на стадионе в день игры.