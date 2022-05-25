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«Металлург» чествовали самых активных болельщиков этого сезона

25 мая 2022 21:28
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Все игры нашей команды посетили 7 человек.

В перерыве матча «Крылья Советов» – «Локомотив» наша команда и весь «Металлург» поблагодарил самых активных болельщиков этого сезона.

Все игры нашей команды посетили 7 человек. Этот сезон стал «золотым» для Дмитрия Шиняева, Полины Гатиловой, Андрея Коньшина, Евгения Бакеева, Ольги Листратовой, Ирины Осиповой и Владислава Волжанкина: они поддерживали нашу команду во всех матчах этого сезона – как дома,так и в гостях. Эти болельщики получили памятные футболки от «Крыльев».

Также отдельно были отмечены Александр Храмов и Никита Штин – эти болельщики имеют уже 150 выездов за «Крылья Советов», сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

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